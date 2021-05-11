Тренеру «Львова» Бессмертному предложили новый трехлетний контракт

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, исполняющему обязанности главного тренера «Львова» Анатолию Бессмертному клубное руководство предложило подписать полноценный контракт на три года.

Специалист ответил согласием и в ближайшее время отношения будут узаконены. Из отпуска «горожане» возвращаются 8 июня. У Бессмертного будут те же помощники, что и в весенней части чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Львов» Сабино, Донатас Казлаускас, Иван Лобай, Юрий Захаркив. К бразильскому легионеру Шине проявляют интерес сразу три команды и если сумма компенсации устроит львовян, то он тоже сменит «прописку».

«Львов» финишировал в чемпионате УПЛ на восьмом месте, набрав 29 очков.