Тренеру «Львова» Бессмертному предложили новый трехлетний контракт
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, исполняющему обязанности главного тренера «Львова» Анатолию Бессмертному клубное руководство предложило подписать полноценный контракт на три года.
Специалист ответил согласием и в ближайшее время отношения будут узаконены. Из отпуска «горожане» возвращаются 8 июня. У Бессмертного будут те же помощники, что и в весенней части чемпионата УПЛ.
По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Львов» Сабино, Донатас Казлаускас, Иван Лобай, Юрий Захаркив. К бразильскому легионеру Шине проявляют интерес сразу три команды и если сумма компенсации устроит львовян, то он тоже сменит «прописку».
«Львов» финишировал в чемпионате УПЛ на восьмом месте, набрав 29 очков.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/treneru-lvova-predlozhili-novyy-tryekhletniy-kontrakt/
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