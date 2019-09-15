Тренер «Шахтера» заявил, что уже выучил русский мат

Витор Северину, ассистент главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру рассказал, какие фразы он выучил на русском языке. Он признался, что уже знает нецензурные выражения.

— Какую фразу чаще всего говорите футболистам?

— «Структура», «давай», «ближе». Мы постоянно должны давать фидбек команде, чтобы они правильно размещались на поле.

Уже знаю цвета и цифры на русском, слова, связанные с тренировкой. Могу поздороваться. Стараюсь каждый день учить что-то новое. Это вызов для меня. Конечно, выучил уже разные неправильные вещи, которые нельзя говорить детям, — цитирует Северину Tribuna.com.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 21 очко после семи матчей. Накануне команда обыграла «Зарю» (4:3).