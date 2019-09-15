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Тренер «Шахтера» заявил, что уже выучил русский мат

11:30
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Витор Северину, ассистент главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру рассказал, какие фразы он выучил на русском языке. Он признался, что уже знает нецензурные выражения.

— Какую фразу чаще всего говорите футболистам?

— «Структура», «давай», «ближе». Мы постоянно должны давать фидбек команде, чтобы они правильно размещались на поле.

Уже знаю цвета и цифры на русском, слова, связанные с тренировкой. Могу поздороваться. Стараюсь каждый день учить что-то новое. Это вызов для меня. Конечно, выучил уже разные неправильные вещи, которые нельзя говорить детям, — цитирует Северину Tribuna.com.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 21 очко после семи матчей. Накануне команда обыграла «Зарю» (4:3).

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1078193178.html

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