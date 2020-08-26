Тренер «Шахтера» Каштру: «Получил удовольствие от знакомства с Луческу»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал итог матча за Суперкубок Украины с «Динамо» (1:3). Главный тренер киевлян Мирча Луческу завоевал первый трофей с командой.

«Футбол — игра, за которой следят многие болельщики, — цитирует Каштру сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Происходит много неожиданных вещей. Соперник практически не атаковал в течении игры: три удара — три гола. Во втором тайме они были полностью прижаты к своим воротам. Мы играли в линию из троих во втором тайме с Матвиенко и Додо по флангам.

Мы выполнили много работы в атаке, создали огромное количество моментов, но, к сожалению, не удалось реализовать. Затем «Динамо» забило третий... Мы выпустили Фернанду, чтобы забить второй гол, но не получилось. В футболе остаются только голы. Тренер и команда должны принимать результат и продолжать работать. После вот такой несправедливости. Результат не отвечает игре.

Противостояние с Луческу? Я никогда бы не играл против тренера и не буду. Моя команда играет против команды, которой управляет мой коллега-тренер. Луческу будет всегда уважаемой фигурой в украинском футболе. В конце карьеры запоминается то, что мы сделали и как уважительно относились к игрокам, тренерам. Так нужно уважать футбол. Поэтому я получил удовольствие от знакомства с Луческу».