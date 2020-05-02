Тренер из второй украинской лиги заявил, что может изменить футбол «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер украинского клуба «Энергия» (Новая Каховка) Олег Федорчук заявил, что при нем футбол «Манчестер Юнайтед» полностью изменился бы. Нынешняя команда специалиста выступает во второй лиге.

— Если бы вы пришли в «МЮ», это было бы...

— Футбол бы полностью изменился.

— Стиль игры футболистов?

— Да, — цитирует тренера Tribuna.com.

59-летний украинский специалист ранее тренировал «Оболонь-ПВО-2», «Нафком», «Таврию», «Крымтеплицу», «Княжу», «Нафком», винницкую «Ниву», «Николаев» и «Полтаву», был тренером-консультантом «Арсенала» из Белой Церкви. «Манчестер Юнайтед» сейчас возглавляет Уле Гуннар Сульшер.