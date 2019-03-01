Тете обошелся "Шахтеру" в 15 миллионов евро, сумма отступных в его контракте - 150 миллионов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал покупку крайнего нападающего "Гремиу" Тете. По его словам, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

– Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что "Гремиу" не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег, – цитирует официальный сайт "Шахтера" Палкина. – Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов. Главная тема со стороны "Гремиу" – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в "Гремиу" вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать.

– Какова стоимость Тете? Какова клаусула?

– Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро.