«Тайсон закрылся в туалете и не выходил». Подробности скандала в «Шахтере»

Журналист Александр Денисов 21 марта в эфире программы «Великий футбол» 21 марта рассказал о подробностях конфликта полузащитника «Шахтера» Тайсона с клубом.

«После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу, воспитательную или какую-то еще. Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить, не хотел разговаривать с Каштру и Срной», — сказал журналист.

19 марта 33-летний бразилец был переведен в дубль после того, как отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2).

В нынешнем сезоне Тайсон провел 24 игры во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.