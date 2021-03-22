Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

«Тайсон закрылся в туалете и не выходил». Подробности скандала в «Шахтере»

13:44
Теги:

Журналист Александр Денисов 21 марта в эфире программы «Великий футбол» 21 марта рассказал о подробностях конфликта полузащитника «Шахтера» Тайсона с клубом.

«После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу, воспитательную или какую-то еще. Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить, не хотел разговаривать с Каштру и Срной», — сказал журналист.

19 марта 33-летний бразилец был переведен в дубль после того, как отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2).

В нынешнем сезоне Тайсон провел 24 игры во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...