Тайсон отказался переходить в арабские и китайские клубы и хочет вернуться в Бразилию

Полузащитник «Шахтера» Тайсон намерен вернуться в «Интернасьонал». У него были предложения от арабских команд и клубов из Китая, но он ответил отказом, сообщает Globo Esporte.

«У меня еще пять-шесть месяцев по контракту с «Шахтером», — сказал бразилец, — Я постоянно общаюсь с «Интером». Я хочу вернуться, и все это знают. Но это зависит не только от меня, это зависит от процесса переговоров».

32-летний Тайсон, ранее уже выступавший за «Интернасьонал», в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и забил два мяча при одном результативном пасе.

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