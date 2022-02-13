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Сегодня, 18:03

Судаков и Мудрик продлили контракт с «Шахтером»

Евгений Петров
Корреспондент

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитниками Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком.

Оба соглашения рассчитаны до 31 декабря 2026 года. 21-летний Мудрик провел 25 матчей за первую команду «Шахтера». В его активе шесть результативных передач.

19-летний Судаков сыграл за «Шахтер» 28 матчей и забил пять мячей при одной голевой передаче.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 47 очков в 18 матчах. У киевского «Динамо» на два очка меньше.

Источник: https://shakhtar.com/ru-ru/news/2022/february/13_news/13_mudryk_sudakov/

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