Судаков и Мудрик продлили контракт с «Шахтером»

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитниками Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком.

Оба соглашения рассчитаны до 31 декабря 2026 года. 21-летний Мудрик провел 25 матчей за первую команду «Шахтера». В его активе шесть результативных передач.

19-летний Судаков сыграл за «Шахтер» 28 матчей и забил пять мячей при одной голевой передаче.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 47 очков в 18 матчах. У киевского «Динамо» на два очка меньше.