Срна объяснил, почему не ушел из «Шахтера» в «Барселону». Трогательная история от хорвата

Бывший полузащитник «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему в 2016 году отказался переходить в «Барселону». Хорват защищал цвета дончан с 2003 по 2018 год, после чего провел год в «Кальяри», завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Шахтера».

— Принимал решение сердцем. Я не мог бросить «Шахтер», — цитирует официальный сайт клуба Срну. — Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни — жизни «Шахтера» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в «Барселону». Я остался в «Шахтере», потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все.