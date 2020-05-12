Срна, Марадона и Пеле — в символической сборной исполнителей штрафных по версии Sport360
17:14
Арабский портал Sport360 составил символическую сборную из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В команду включили только тех игроков, которые уже завершили карьеру.
Рожериу Сени — Дарио Срна, Роналд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос — Дэвид Бекхэм, Жунинью Пернамбукану, Зико, Роналдинью, Пеле, Диего Марадона.
Пользователи в комментариях больше всего остались недовольны отсутствием в символической сборной Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.
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