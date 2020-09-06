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СМИ: в составе новичка чемпионата Украины — вспышка коронавируса

12:02
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Футбольный журналист и инсайдер Игорь Бурбас в Twitter cообщил, что в составе новичка премьер-лиги клуба «Рух» — вспышка коронавируса.

«Коронавирус все серьезнее бьет по Львову. К сожалению, это опять сказывается на футболе. В составе «Руха» — вспышка коронавируса, ближайшие матчи команды под вопросом», — написал журналист.

В матче 1-го тура УПЛ «Рух» разгромно уступил полтавской «Ворскле» (2:5).

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