СМИ: в составе новичка чемпионата Украины — вспышка коронавируса
12:02
Футбольный журналист и инсайдер Игорь Бурбас в Twitter cообщил, что в составе новичка премьер-лиги клуба «Рух» — вспышка коронавируса.
«Коронавирус все серьезнее бьет по Львову. К сожалению, это опять сказывается на футболе. В составе «Руха» — вспышка коронавируса, ближайшие матчи команды под вопросом», — написал журналист.
В матче 1-го тура УПЛ «Рух» разгромно уступил полтавской «Ворскле» (2:5).
Коронавірус все більше поглинає місто Львів. На превеликий жаль, знову зачепило футбол. У таборі ФК Рух — спалах інфекції. Ціла група футболістів відправляється на самоізоляцію. Поєдинки найближчих турів — під питанням.— Igor Burbas (@iburbas) September 6, 2020