Футбольный журналист и инсайдер Игорь Бурбас в Twitter cообщил, что в составе новичка премьер-лиги клуба «Рух» — вспышка коронавируса.

«Коронавирус все серьезнее бьет по Львову. К сожалению, это опять сказывается на футболе. В составе «Руха» — вспышка коронавируса, ближайшие матчи команды под вопросом», — написал журналист.

В матче 1-го тура УПЛ «Рух» разгромно уступил полтавской «Ворскле» (2:5).