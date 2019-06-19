СМИ: Срна вернется в "Шахтер" и займет должность в руководстве клуба

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в ближайшее время вернется в клуб и займет пост в менеджменте "горняков", сообщает Football.ua.

"Шахтер" планирует сделать официальное заявление. Ранее сам игрок говорил, что не прочь занять, к примеру, место спортивного директора.

Прошедший сезон Срна провел в составе "Кальяри". Он принял участие в 28 матчах и сделал три голевые передачи. Сообщалось, что в его услугах заинтересована "Рома", которую возглавил бывший главный тренер "Шахтера "Паулу Фонсека.