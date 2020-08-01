СМИ: Моро отказался от предложения киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» включилось в борьбу за полузащитником загребского «Динамо» Николу Моро, сообщает Sportske novosti.

«Бело-синие» предложили за 22-летнего хорвата около 7 миллионов евро, однако сам футболист ответил отказом. Моро не намерен переезжать на Украину и надеется продолжить карьеру в одном из пяти лучших чемпионатов Европы.

В подписании Николы Моро заинтересован другой украинский клуб, а именно донецкий «Шахтер». Сообщалось, что «горняки» предложили за молодого игрока 12 миллионов евро, но эта сумма не устроила загребское «Динамо».