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СМИ: Луческу поселился на базе «Динамо» из-за опасений за свою жизнь

13:25
Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев.
Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев.
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу решил жить на клубной базе, чтобы не пересекаться с фанатами, утверждает Ziare.com.

Румынский специалист опасается за свою жизнь и поселился в одном из люксовых номеров на базе.

Луческу был назначен главным тренером команды в июле, киевские ультрас негативно отнеслись к такому решению президента клуба Игоря Суркиса. Они пообещали румыну «сложные условия».

Позднее «Динамо» под руководством Луческу завоевало Суперкубок Украины, обыграв «Шахтер» (3:1).

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