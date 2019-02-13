Скончался бывший форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

Умер бывший игрок киевского "Динамо", нападающий Виталий Хмельницкий, сообщает официальный сайт клуба. Причина смерти не указана. Ему было 75 лет.

Виталий Хмельницкий в составе "Динамо" четыре раза стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны. Также выступал за донецкий "Шахтер". За сборную СССР провел 20 матчей (забил 7 мячей), участник ЧМ-1970 в Мексике.

После завершения карьеры тренировал черкасский "Гранит" и криворожский "Кривбасс". Также работал детским тренером. Среди его воспитанников Илья Цымбаларь.

- ФК "Динамо" Киев выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Григорьевича, всем болельщикам нашего клуба, - говорится в сообщении.