Скончалась вдова Валерия Лобановского

На 81-м году жизни умерла Аделаида Лобановская, вдова знаменитого советского и украинского тренера Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт киевского «Динамо». Клуб выразил соболезнования ее родным и близким.

«С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким, — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис. — Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения.

Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах».

Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Ему было 63 года.