Шкурин забил в дебютном матче за киевское «Динамо»

«Динамо» из Киева начало свой второй тренировочный сбор в Швейцарии матчем против местного «Серветта», который в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата страны.

Подопечные Мирчи Луческу вылетели в Женеву из аэропорта Борисполь утром 10 июля, но, тем не менее, уже вечером они приступили к работе и сыграли товарищеский матч.

Все близилось к минимальной победе «Серветта», пока вышедший на замену новичок киевлян Илья Шкурин не вернул равновесие в счете на 85-й минуте и не спас для своей команды ничейный результат — 1:1.

Для форварда из Белоруссии этот матч стал первым в футболке киевского «Динамо». Ему потребовалось всего 10 минут на поле, чтобы открыть свой лицевой счет.

Напомним, что киевляне арендовали Шкурина у московского ЦСКА.