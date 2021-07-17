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Шкурин забил третий мяч за неполных три матча за киевское «Динамо»

22:02
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, который находится в аренде в киевском «Динамо», забил мяч в товарищеском матче против «Ниццы». Шкурин переправил мяч в ворота с близкого расстояния в середине первого тайма.

Для белорусского форварда это третий мяч в составе украинского клуба. Ранее он отличался голом в контрольной игре против «Серветта» (1:1) и «Сьона» (2:0).

В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 12 матчей и забил 3 мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

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