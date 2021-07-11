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Шкурин высказался о дебюте за киевское «Динамо»

11:38

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, играющий в аренде в киевском «Динамо», рассказал о впечатлениях от дебюта за украинскую команду.

В первой игре за «Динамо» россиянин отметился голом.

«Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал своего шанса. Как-то не было волнения перед выходом на поле. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень испортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась», — цитирует Шкурина пресс-служба киевского «Динамо».

Напомним, что киевляне арендовали Шкурина у московского ЦСКА.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/illya_shkurin_mig_lishe_uyaviti_takiy_debyut/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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