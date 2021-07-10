Шкурин: «Если забью 10 голов за киевское «Динамо», могу привезти картошку, но жарить не буду»

Форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.

— О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Белоруссия непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами, — приводит слова Шкурина официальный сайт клуба. — Так что слышал достаточно. Ни с кем не советовался. Переход состоялся очень быстро. Я даже толком подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться. Это большая возможность — хорошая лига, клуб — чемпион с богатейшей историей.

Несмотря на то, что это в первую очередь — большая возможность, в то же время это и большая ответственность. Насколько она большая я прекрасно осознаю. Это шанс проявить себя. Особенно учитывая, кто сейчас тренер в «Динамо», этот шанс увеличивается.

— Какие у тебя ожидания от работы с Луческу?

— В первую очередь, скажу банальную вещь — достичь тех результатов командных, которые стоят перед «Динамо» Киев. А во-вторых — развиваться самому и, возможно, выйти на другой уровень. Я верю, что мне помогут здесь.

— Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов — жаришь на всю команду картошку...

— Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю — все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.

9 июля ЦСКА объявил об аренде Шкурина киевским «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за московских армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.