Шкурин: «Если забью 10 голов за киевское «Динамо», могу привезти картошку, но жарить не буду»
Форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.
— О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Белоруссия непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами, — приводит слова Шкурина официальный сайт клуба. — Так что слышал достаточно. Ни с кем не советовался. Переход состоялся очень быстро. Я даже толком подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться. Это большая возможность — хорошая лига, клуб — чемпион с богатейшей историей.
Несмотря на то, что это в первую очередь — большая возможность, в то же время это и большая ответственность. Насколько она большая я прекрасно осознаю. Это шанс проявить себя. Особенно учитывая, кто сейчас тренер в «Динамо», этот шанс увеличивается.
— Какие у тебя ожидания от работы с Луческу?
— В первую очередь, скажу банальную вещь — достичь тех результатов командных, которые стоят перед «Динамо» Киев. А во-вторых — развиваться самому и, возможно, выйти на другой уровень. Я верю, что мне помогут здесь.
— Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов — жаришь на всю команду картошку...
— Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю — все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.
9 июля ЦСКА объявил об аренде Шкурина киевским «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за московских армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/illya_shkurin_perekhid_do_dinamo_velika_mozhlivist_i_v_toy_samiy_chas_velika_vidpovidalnist/
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