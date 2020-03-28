Шевченко сравнил пандемию коронавируса с Чернобылем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал поклонников соблюдать инструкции и не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса. Экс-форвард «Милана» вспомнил аварию на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году, когда будущему обладателю «Золотого мяча» было 9 лет.

— У меня все хорошо, живу за городом и заперт в доме почти 10 дней, — цитирует Sky Sport Italia Шевченко. — Единственное правильное решение состоит в том, чтобы соблюдать установленные правительством правила: сидеть дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромная. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

Я пережил момент, похожий на этот, когда мне было 9 лет. Единственное, что мы должны сделать — избегать глупостей. Никто из нас не может быть уверен, что мы не заразились вирусом. Мы не должны выходить на улицу, думать не только о себе, но и о тех, для кого заражение станет более серьезной проблемой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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