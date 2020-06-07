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Шевченко продлил контракт со сборной Украины

17:26
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Андрей Шевченко. Фото Reuters
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Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Андреем Шевченко, сообщает пресс-служба УАФ. По словам президента организации, новое соглашение со специалистом рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством команда пробилась на чемпионат Европы-2020. Украинцы сыграют в группе C с командами Голландии и Австрии, еще одна сборная определится после матчей Лиги наций.

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