Шевченко может возглавить «Селтик»
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик», сообщает The Sun.
По информации источника, 45-летний специалист хочет поработать в Британии, а шотландский клуб рассматривает украинца в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда показывает неудовлетворительные результаты.
«Селтик» стартовал с двух поражений в Лиге Европы, кроме того, команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в 7 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16311817/chelsea-andriy-shevchenko-celtic-alert-move/
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