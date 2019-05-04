"Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионского раунда украинской премьер-лиги 5:0. В другой встрече киевское "Динамо" потеряло очки с "Александрией" (1:1) и отстает от действующих чемпионов страны уже на 9 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

27-й тур

"Шахтер" - "Львов" - 5:0 (1:0)

Голы: Таварес, 17 - в свои ворота (1:0). Веллингтон, 51 (2:0). Болбат, 55 (3:0). Коваленко, 63 (4:0). Алан Патрик, 76 (5:0).

"Динамо" - "Александрия" - 1:1 (0:1)

Голы: Лукчевич, 8 (0:1). Русин, 65 (1:1).

"Заря" - "Мариуполь" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомин, 34.