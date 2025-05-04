Футбол
4 мая, 09:43

«Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
«Шахтер» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Фото ФК «Шахтер»

«Шахтер» потерял математические шансы на выход в Лигу чемпионов.

За три тура до конца сезона-2024/25 чемпионата Украины «горняки» набрали 57 очков и занимают третье место. На второй строчке идет «Александрия (60), лидирует киевское «Динамо» с 67 очками.

Победитель чемпионата Украины выступит в квалификации Лиги чемпионов. Команды, занявшие второе и третье места — в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Шахтер (Донецк)
Комментатор Бебех предложил штрафовать украинских тренеров за русскую речь

Луческу признался, что покинул киевское «Динамо» из-за минут молчания

