«Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

«Шахтер» потерял математические шансы на выход в Лигу чемпионов.

За три тура до конца сезона-2024/25 чемпионата Украины «горняки» набрали 57 очков и занимают третье место. На второй строчке идет «Александрия (60), лидирует киевское «Динамо» с 67 очками.

Победитель чемпионата Украины выступит в квалификации Лиги чемпионов. Команды, занявшие второе и третье места — в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.