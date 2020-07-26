«Шахтер» в моей ДНК". Рэзван Рац удивлен решению Луческу возглавить киевское «Динамо»

Бывший защитник «Шахтера» Рэзван Рац удивлен, что многолетний тренер горняков Мирча Луческу согласился возглавить принципиального соперника — киевское «Динамо». Румынский специалист возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год, после чего сезон проработал в «Зените».

— Я был очень удивлен, и первый вопрос, который я задал Мистеру: правда ли это или слухи, — цитирует footballua.tv Раца. — Я однажды сказал, что «Шахтер» вот здесь в моей ДНК, что «Шахтер» — это часть меня. Слишком предан «Шахтеру», чтобы понять это решение.