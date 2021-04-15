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«Шахтер» решил разорвать контракт с Тайсоном посреди сезона

18:51
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Полузащитник «Шахтера» Тайсон договорился с клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает UOL 15 апреля.

По данным источника, 33-летний бразилец отправится на родину, где подпишет двухлетний контракт с «Интернасьоналем».

Ранее «горняки» перевели Тайсона в дубль за нежеление выходить на замену в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Ромы» (0:3).

В нынешнем сезоне УПЛ Тайсон провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

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