«Шахтер» разгромил «Динамо» Луческу в матче УПЛ
«Шахтер» в матче 8-го тура УПЛ разгромил «Динамо» (3:0). На 34-й минуте Жуниор Мораес замкнул подачу с фланга, пробив головой с линии вратарской мимо голкипера.
После перерыва «горняки» забили еще дважды. Сначала Маркос Антониу подставил ногу после удара Степаненко и подсек мяч в левый угол, а заключительный гол дальним ударом забил Алан Патрик.
После восьми туров команда Луческу лидирует с 20-ю очками, у дончан — 19 очков и второе место.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.