«Шахтер» провел переговоры с Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Украине. На этот счет с итальянцем контактировал донецкий «Шахтер», сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport.

Гаттузо покинет пост главного тренера «Наполи» вне зависимости от результатов команды в текущем сезоне. Среди претендентов на тренера также называются «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось о том, что у донецкого клуба уже есть договоренность с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.