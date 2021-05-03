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«Шахтер» провел переговоры с Гаттузо

23:17
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Украине. На этот счет с итальянцем контактировал донецкий «Шахтер», сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport.

Гаттузо покинет пост главного тренера «Наполи» вне зависимости от результатов команды в текущем сезоне. Среди претендентов на тренера также называются «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось о том, что у донецкого клуба уже есть договоренность с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

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