«Шахтер» проиграл дома «Заре» и отстает от «Динамо» на 4 очка

«Шахтер» уступил «Заре» в матче 16-го тура чемпионата Украины — 0:1. Единственный мяч луганская команда провела на 94-й минуте, играя в меньшинстве.

В другой встрече «Динамо» разгромило «Львов» (4:1) и увеличило отрыв от «горняков» до четырех очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

16-й тур

«Львов» — «Динамо» — 1:4 (0:2)

Голы: Беседин, 1 (0:1). Цыганков, 36 — с пенальти (0:2). Кендзера, 52 (0:3). Ныч, 69 (1:3). Леднев, 90 (1:4).

«Шахтер» — «Заря» — 0:1 (0:0)

Гол: Иванисеня, 90+4.

Удаление: Жуниньо (З), 79.

«Минай» — «Олимпик» — 2:1 (2:1)

Голы: Нуриев, 13 — с пенальти (1:0). Фомакванг, 21 (1:1). Нуриев, 45+1 — с пенальти (2:1).

Удаление: Нуриев (М), 85.