«Шахтер» сыграл вничью с «Колосом» в матче 14-го тура чемпионата Украины — 0:0. Донецкий клуб отстает от лидера таблицы киевского «Динамо» на три очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

14-й тур

«Колос» — «Шахтер» — 0:0

«Мариуполь» — «Александрия» — 0:1 (0:1)

Гол: Ситало, 38.

«Днепр-1» — «Ингулец» — 2:0 (2:0)

Голы: Дуглас, 11 (1:0). Кучеренко, 42 — в свои ворота (2:0).

Удаление: Плохотнюк (И), 90.

«Рух» — «Ворскла» — 1:1 (1:0)

Голы: Климчук, 17 — с пенальти (1:0). Цитаишвили, 52 (1:1).