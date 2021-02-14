«Шахтер» потерял очки с «Колосом», отрыв «Динамо» — 3 очка
19:55
«Шахтер» сыграл вничью с «Колосом» в матче 14-го тура чемпионата Украины — 0:0. Донецкий клуб отстает от лидера таблицы киевского «Динамо» на три очка.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
14-й тур
«Колос» — «Шахтер» — 0:0
«Мариуполь» — «Александрия» — 0:1 (0:1)
Гол: Ситало, 38.
«Днепр-1» — «Ингулец» — 2:0 (2:0)
Голы: Дуглас, 11 (1:0). Кучеренко, 42 — в свои ворота (2:0).
Удаление: Плохотнюк (И), 90.
«Рух» — «Ворскла» — 1:1 (1:0)
Голы: Климчук, 17 — с пенальти (1:0). Цитаишвили, 52 (1:1).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/
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