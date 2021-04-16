«Шахтер» подтвердил разрыв контракта с Тайсоном посреди сезона
Донецкий «Шахтер» на официальном сайте 16 апреля сообщил о разрыве контракта с полузащитником Тайсоном.
33-летний бразилец за два месяца до окончания соглашения покинул «горняков» и отправился на родину. По данным UOL, Тайсон в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Интернасьоналем».
С донецким клубом футболист шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.
Ранее «горняки» перевели Тайсона в дубль за нежеление выходить на замену в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Ромы» (0:3).
В нынешнем сезоне УПЛ Тайсон провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
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