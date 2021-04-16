Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

«Шахтер» подтвердил разрыв контракта с Тайсоном посреди сезона

19:41
Тайсон. Фото Twitter
Тайсон. Фото Twitter
Теги:

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте 16 апреля сообщил о разрыве контракта с полузащитником Тайсоном.

33-летний бразилец за два месяца до окончания соглашения покинул «горняков» и отправился на родину. По данным UOL, Тайсон в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Интернасьоналем».

С донецким клубом футболист шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

Ранее «горняки» перевели Тайсона в дубль за нежеление выходить на замену в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Ромы» (0:3).

В нынешнем сезоне УПЛ Тайсон провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд