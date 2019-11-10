«Шахтер» победил «Динамо». Игру прерывали из-за проявления расизма

Донецкий «Шахтер» дома одержал победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Единственный гол на 19-й минуте встречи забил защитник Сергей Кривцов.

На 75-й минуте встречи главный арбитр матча остановил игру из-за расистских выкриков фанатов «Динамо». Судья увел команды в раздевалки. Затем матч возобновился и с поля был удален хавбек «Шахтера» Тайсон (82-я минута). В СМИ сообщают, что хавбек провоцировал болельщиков гостей.

«Шахтер» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Динамо» — 27 баллов и 4-я строчка.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 14-й тур

«Шахтер Д» (Донецк) — «Динамо К» (Киев) — 1:0 (1:0)

Гол: Кривцов, 19.

«Шахтер Д» (Донецк): Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Коваленко, Маркос Антониу (Майкон, 90+6), Тайсон, Мораэс (Дентинью, 31).

«Динамо К» (Киев): Бущан, Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко (Буяльский, 59), Караваев, Шепелев (Гармаш, 68), Шапаренко, Цыганков, Вербич, Родригеш (Беседин, 62).

Предупреждения: Попов, 8. Шабанов, 16. Родригеш, 49. Миколенко, 55.

Коваленко, 60. Дентинью, 63. Додо, 65.

Удаление: Тайсон, 82.

10 ноября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

? ДА! ДА! ДА! ПОБЕДА В УКРАИНСКОМ КЛАССИКО! ?



? «Шахтер» обыграл «Динамо» 1:0 и увеличил отрыв до 13 очков! ?



?? Спасибо за вашу поддержку! #ШахтерДинамо https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/6muBroOSXF — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019

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