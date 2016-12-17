17:29 17 декабря | ФУТБОЛ — Украина

"Шахтер" не может договориться с Тайсоном о новом контракте

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Алсионе Дорнеллес, агент полузащитника "Шахтера" Тайсона, сообщил, что игрок не может договориться с донецким клубом о продлении контракта. Действующее соглашение между сторонами заканчивается в декабре 2017 года, и уже в июне он может вести переговоры с другими клубами. По словам агента, вернуть Тайсона хочет бразильский "Интернасионал", а сам игрок не против такого варианта.

- Я встречался с вице-президентом "Интернасионала" и сообщил ему о том, что Тайсон хочет вернуться, - приводит ZH слова Дорнеллеса. - С руководством "Шахтера" мы встречались три раза, но нам не удалось договориться.

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