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«Шахтер» начал защиту титула с победы, «Динамо» в первом матче Луческу разгромило «Олимпик»

21:47
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Состоялись первые матчи чемпионата Украины сезона-2020/21. Действующий чемпион страны «Шахтер» взял верх над «Колосом» — 3:1. Игроки дончан не забили два пенальти.

Фанаты &quot;Динамо&quot; Киев.Фанаты киевского «Динамо» прорвались на закрытый матч УПЛ и скандировали кричалки против Луческу

В другой встрече киевское «Динамо» победило «Олимпик» 4:1. Игра стала первой для бывшего главного тренера «Шахтера» и «Зенита» Мирчи Луческу во главе киевлян. Встреча проходила без зрителей из-за коронавируса, но ультрас «Динамо» пробились на трибуны, жгли файеры и скандировали кричалки против Луческу и президента клуба Игоря Суркиса.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

1-й тур

«Олимпик» — «Динамо» — 1:4 (1:2)

Голы: Буяльский, 8 (0:1). Завийский, 16 — в свои ворота (0:2). Политыло, 23. Супряга, 56. Цыганков, 87.

«Шахтер» — «Колос» — 3:1 (0:0)

Голы: Алан Патрик, 60 — с пенальти (1:0). Алан Патрик, 70 (2:0). Тете, 72 (3:0). Костышин, 77 (3:1).

Незабитые пенальти: Тайсон (Ш), 45+1. Марлос (Ш), 53.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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