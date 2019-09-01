«Шахтер» крупно победил в донецком дерби, «Динамо» упустило победу над «Зарей»

«Шахтер» разгромил «Олимпик» в матче 6-го тура чемпионата Украины. Действующие чемпионы страны одержали шесть побед в шести играх сезона с разницей 19-3.

В другой встрече киевское «Динамо» упустило победу над «Зарей», ведя 2:0. Киевляне идут в таблице пятыми, на 10 очков отставая от «Шахтера».

Чемпионат Украины

Премьер-лига

6-й тур

«Олимпик» — «Шахтер» — 0:4 (0:2)

Голы: Мораес, 13 (0:1). Соломон, 45+2 (0:2). Марлос, 60 (0:3). Мораес, 80 (0:4).

«Заря» — «Динамо» — 2:2 (1:2)

Голы: Родригес, 18 (0:1). Де Пена, 36 (0:2). Громов, 42 (1:2). Абу, 82 (2:2).