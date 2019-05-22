"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины.

В составе донецкого клуба отличился Тете. У киевлян с пенальти забил Виктор Цыганков. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве - с поля были удалены Давид Хочолава и Артем Шабанов.

"Шахтер" с 77 очками лидирует в чемпионате Украины. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул. "Динамо" на втором месте - 66 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

30-й тур

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (0:1)

Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36, с пенальти

Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45+1

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