21:33 | Футбол — Украина

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

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"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины.

 В составе донецкого клуба отличился Тете. У киевлян с пенальти забил Виктор Цыганков. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве - с поля были удалены Давид Хочолава и Артем Шабанов.

"Шахтер" с 77 очками лидирует в чемпионате Украины. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул. "Динамо" на втором месте - 66 очков.

 Чемпионат Украины

 Премьер-лига

 30-й тур

 "Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (0:1)

 Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36, с пенальти

Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45+1

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/ukraine/

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