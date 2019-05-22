"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины.
В составе донецкого клуба отличился Тете. У киевлян с пенальти забил Виктор Цыганков. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве - с поля были удалены Давид Хочолава и Артем Шабанов.
"Шахтер" с 77 очками лидирует в чемпионате Украины. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул. "Динамо" на втором месте - 66 очков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
30-й тур
"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (0:1)
Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36, с пенальти
Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45+1
Все о чемпионате Украины –- здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...