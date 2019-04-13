"Шахтер" и "Динамо" одержали победы перед очным матчем

"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче 24-го тура чемпионата Украины - 3:0. В другой игре главный преследователь дончан "Динамо" обыграло "Мариуполь" - 1:0. "Шахтер" лидирует в таблице, опережая киевлян на 8 очков. В следующем туре клубы проведут очную встречу.

Еще в одной игре "Львов" дома уступил "Александрии" - 1:2, в составе хозяев по ходу игры были удалены два футболиста.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

24-й тур

"Шахтер" - "Заря" - 3:0 (1:0)

Голы: Коваленко, 15 - с пенальти (1:0). Кайоде, 50 (2:0). Маусол, 90+2 (3:0).

"Маруполь" - "Динамо" - 0:1 (0:0)

Гол: Цыганков, 73.

"Львов" - "Александрия" - 1:2 (0:0)

Голы: Полярус, 49 (0:1). Лукчевич, 59 (0:2). Дуарте, 72 (1:2).

Удаления: Велозу (Л), 73. Приймак (Л), 90+4.