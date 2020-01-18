«Шахтер» хочет подписать спортивного директора «Фиорентины»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэль Праде может перейти в «Шахтер», сообщает Tutto Mercato Web. Донецкий клуб уже проводил встречу со специалистом и хочет начать сотрудничество с лета 2021 года, когда его контракт с «фиалками» закончится.

Праде вернулся на должность спортивного директора «Фиорентины» в июле 2019 года. Ранее он работал в других итальянских клубах, включая «Рому», «Сампдорию» и другие.