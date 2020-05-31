Стали известны составы «Шахтера» и «Динамо» на матч 24-го тура чемпионата Украины. Впервые матч самых титулованных команд Украины судит женщина-арбитр Катерина Монзуль, а также впервые на игре будет использован ВАР.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коваленко, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Додо.

Запасные — Трубин, Хочолава, Маркос, Тете, Коноплянка, Соломон, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

«Динамо»: Бущан, Кедзиора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Тцитаишвили, Буяльский, Вербич, Русин.

Запасные — Бойков, Сирота, Караваев, Кадири, Андриевский, Бенито, Дуэлунд, Де Пена, Соль.

Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без зрителей. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.