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«Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» и остался вторым в УПЛ

20:30
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«Шахтер» и «Александрия» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Украины.

У хозяев отличился Додо, у гостей — Евгений Банада. «Шахтер» с 31-й минуты играл в меньшинстве после удаления Жуниора Мораеса.

Донецкий клуб набрал 20 очков и идет вторым в УПЛ. Лидирует «Динамо» — 23 очка.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

10-й тур

«Шахтер» — «Александрия» — 1:1 (0:0)

Голы: Додо, 47 — Банада, 53

Удаление: Мораес («Шахтер»), 31

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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