«Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» и остался вторым в УПЛ
«Шахтер» и «Александрия» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Украины.
У хозяев отличился Додо, у гостей — Евгений Банада. «Шахтер» с 31-й минуты играл в меньшинстве после удаления Жуниора Мораеса.
Донецкий клуб набрал 20 очков и идет вторым в УПЛ. Лидирует «Динамо» — 23 очка.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
10-й тур
«Шахтер» — «Александрия» — 1:1 (0:0)
Голы: Додо, 47 — Банада, 53
Удаление: Мораес («Шахтер»), 31
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