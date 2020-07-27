Сергей Палкин: «Луческу себя исчерпал. Он дважды просился обратно в «Шахтер» и получил отказ»

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Мирча Луческу выработал свой тренерский потенциал. 74-летний специалист, работавший в донецком клубе с 2004 по 2016 год, возглавил принципиальных соперников «горняков» — киевское «Динамо».

— Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне, — цитирует football.ua Палкина. — Поэтому президент еще за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идет.

Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался.

Я проработал в «Шахтере» 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в «Динамо». Например, Карло Николини отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам «Шахтера».

Первый официальный матч во главе «Динамо» Луческу проведет как раз против «Шахтера», 25 августа в игре за Суперкубок Украины.