Сергей Палкин: «Луческу себя исчерпал. Он дважды просился обратно в «Шахтер» и получил отказ»
Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Мирча Луческу выработал свой тренерский потенциал. 74-летний специалист, работавший в донецком клубе с 2004 по 2016 год, возглавил принципиальных соперников «горняков» — киевское «Динамо».
— Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне, — цитирует football.ua Палкина. — Поэтому президент еще за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идет.
Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался.
Я проработал в «Шахтере» 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в «Динамо». Например, Карло Николини отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам «Шахтера».
Первый официальный матч во главе «Динамо» Луческу проведет как раз против «Шахтера», 25 августа в игре за Суперкубок Украины.
Дополнительная информация:
https://football.ua/ukraine/427601-palkin-luchesku-sebja-ischerpal-on-dvazhdy-pytalsja-vernutsja-v-shakhter-i-emu-dvazhdy-otkazali.html