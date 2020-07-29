Сенсация в чемпионате Украины — сельская команда пробилась в Лигу Европы
23:04
«Колос» обыграл «Мариуполь» (1:0 д. в.) в финале плей-офф чемпионата Украины за выход в Лигу Европы. Команда из села Ковалевка киевской области сыграет во втором отборочном раунде второго по рангу еврокубка.
Единственный мяч на 95-й минуте забил Денис Антюх. Население Ковалевки, находящейся в 80 км от Киева, составляет порядка 1600 жителей.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
Плей-офф за выход в Лигу Европы
Финал
«Колос» — «Мариуполь» — 1:0 д.в (0:0, 0:0)
Гол: Антюх, 95
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