«Колос» обыграл «Мариуполь» (1:0 д. в.) в финале плей-офф чемпионата Украины за выход в Лигу Европы. Команда из села Ковалевка киевской области сыграет во втором отборочном раунде второго по рангу еврокубка.

Единственный мяч на 95-й минуте забил Денис Антюх. Население Ковалевки, находящейся в 80 км от Киева, составляет порядка 1600 жителей.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

Плей-офф за выход в Лигу Европы

Финал

«Колос» — «Мариуполь» — 1:0 д.в (0:0, 0:0)

Гол: Антюх, 95