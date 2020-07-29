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Сенсация в чемпионате Украины — сельская команда пробилась в Лигу Европы

23:04
&quot;Колос&quot; празднует победу. Фото ФК "Колос".
&quot;Колос&quot; празднует победу. Фото ФК "Колос".
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«Колос» обыграл «Мариуполь» (1:0 д. в.) в финале плей-офф чемпионата Украины за выход в Лигу Европы. Команда из села Ковалевка киевской области сыграет во втором отборочном раунде второго по рангу еврокубка.

Единственный мяч на 95-й минуте забил Денис Антюх. Население Ковалевки, находящейся в 80 км от Киева, составляет порядка 1600 жителей.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

Плей-офф за выход в Лигу Европы

Финал

«Колос» — «Мариуполь» — 1:0 д.в (0:0, 0:0)

Гол: Антюх, 95

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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