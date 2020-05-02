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Сегодня годовщина победы киевского «Динамо» в Кубке кубков. В финале был разгромлен «Атлетико»

13:14
Капитан &quot;Динамо&quot; Анатолий Демьяненко с Кубком кубков. Фото УЕФА.
Капитан &quot;Динамо&quot; Анатолий Демьяненко с Кубком кубков. Фото УЕФА.
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Официальный Twitter УЕФА опубликовал сообщение, посвященное годовщине победе киевского «Динамо» в финале Кубка обладателей Кубков.

В финале, который состоялся 2 мая 1986 года в Лионе (Франция), «Динамо» обыграло «Атлетико» (3:0). Голы в активе Александра Заварова, Олега Блохина и Вадима Евтушенко. Динамовцы выиграли этот трофей во второй раз в своей истории.

По пути к финалу киевляне прошли «Утрехт» (1:2, 4:1), «Университатю» (2:2, 3:0), «Рапид» (4:1, 5:1) и «Дуклу» (3:0, 1:1).

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