Ровно 45 лет назад Блохин получил «Золотой мяч»

Киевское «Динамо» в Twitter напомнила о юбилее знакового события в истории клуба. Ровно 45 лет назад, 30 декабря 1975 года, форвард клуба Олег Блохин стал обладателем «Золотого мяча». В том году киевляне выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

Блохин стал вторым советским футболистом, выигравшим данную награду. Первым ее получил вратарь Лев Яшин в 1963 году. Третьим и последним станет Игорь Беланов, который взял «Золотой мяч» в 1986 году. Кроме того, в 2004 году приз получил уроженец СССР Андрей Шевченко.

Блохин играл за киевское «Динамо» с 1969 по 1988 год, а с 2012 по 2014 год работал главным тренером клуба. После отставки специалист пока не возобновлял тренерскую работу.