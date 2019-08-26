«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера»

Агент полузащитника «Шахтера» Тайсона Диего Дорнеллес заявил, что к его клиенту проявляет интерес «Рома». Римский клуб уже провел предварительные переговоры относительно возможного трансфера 31-летнего бразильца, сообщает RomaPress.

«Контакт действительно был, но конкретики пока нет. Она должна наступить на этой неделе. Переговоры продолжаются. «Рома» действительно проявляет интерес», — отметил агент.

Тайсон провел за «Шахтер» 242 матча и забил 71 гол. Под руководством нынешнего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки он трижды выигрывал чемпионат Украины.