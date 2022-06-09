Ринат Билялетдинов прокомментировал новость об увольнении тренеров из «Кривбасса» за отсутствие проукраинской позиции

Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал отставку тренера юношеской команды «Кривбасс» из Кривого Рога Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия четкой проукраинской позиции.

«К сожалению, подобные новости уже не вызывают никакого удивления. На Украине все происходит в соответствии с велениями времени. Мы привыкли твердить: «О, спорт, ты мир». Но сейчас данный лозунг не имеет никакого отношения к действительности. Эта волна, увы, захлестнула и МОК, и международные федерации. Времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое, и мы пока не знаем, вернутся ли они», — цитирует Билялетдинова RT.

Виценец тренировал молодежную команду «Кривбасса» с сентября 2021 года. До этого он три года работал в юниорской команде «Шахтера».

31-летний специалист — воспитанник донецкого клуба, он завершил карьеру в ноябре 2017 года, когда выступал за «Мариуполь».