Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо», сообщает «Динамо» Киев от Шурика". 46-летний специалист не принял предложение. Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко.

Также указано, что несмотря на слухи вокруг возглавляющего «Зарю» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитввинцева. При этом кандидатура главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова в поле зрения руководства «Динамо» находится.

Также в «Динамо» рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.

В завершившемся сезоне «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. «Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии.