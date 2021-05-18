Рагнар Сигурдссон покинул украинский «Рух»

«Рух» на официальном сайте 18 мая объявил об уходе сразу двух футболистов.

Львовский клуб покидает исландец Рагнар Сигурдссон. Исландский защитник перешел в клуб зимой, подписав сделку на полгода. Ее продлевать не будут. За это время Рагнар успел провести за команду лишь 45 минут.

Рагнар Сигурдссон известен в России по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Краснодар».

Также «Рух» покидает нападающий Бобур Абдухоликов. Он также перешел в клуб зимой, однако так и не успел дебютировать. Контракт, который был действителен до зимы 2023-го, разорван по обоюдному согласию сторон.