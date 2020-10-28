Пьяный украинский футболист разбил несколько машин в Харькове

Игрок украинского «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко попал в аварию в Харькове, сообщает Telegram-канал «Труха Харьков».

Футболист находился за рулем своего автомобиля в сильном опьянении и устроил ДТП, в результате которого разбил свою машину и еще три чужих.

При обследовании в крови Кравченко было выявлено 1,85 промилле алкоголя, что в девять раз больше нормы.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 6 матчей в первой украинской лиге и забил 1 гол.