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Пьяный украинский футболист разбил несколько машин в Харькове

18:14
ДТП с участием украинского футболиста Дмитрия Кравченко. Фото "Труха Харьков"
ДТП с участием украинского футболиста Дмитрия Кравченко. Фото "Труха Харьков"

Игрок украинского «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко попал в аварию в Харькове, сообщает Telegram-канал «Труха Харьков».

Футболист находился за рулем своего автомобиля в сильном опьянении и устроил ДТП, в результате которого разбил свою машину и еще три чужих.

При обследовании в крови Кравченко было выявлено 1,85 промилле алкоголя, что в девять раз больше нормы.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 6 матчей в первой украинской лиге и забил 1 гол.

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